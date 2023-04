Non lo vedono da due giorni e danno l'allarme, 64enne trovato senza vita in casa

ROTELLO. Dramma a Rotello, un 64enne trovato morto in casa. I suoi vicini non ne hanno avuto più notizie da due giorni, dopo che si era anche sentito male, così hanno chiamato i Carabinieri, intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi nella sua abitazione e purtroppo l’hanno trovato senza vita. Il decesso è avvenuto per cause naturali.

Assieme ai militari dell’Arma, sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano e il 118 Molise.