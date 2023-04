È morto l'ex procuratore capo di Larino Nicola Magrone

LARINO. Per quasi otto anni al vertice della Procura della Repubblica di Larino, dal 2003 al 2010, alla cui guida ha condotto alcune delle inchieste più delicate della storia molisana, si è spento a 82 anni il giudice Nicola Magrone, che nel corso della sua vita è stato anche parlamentare e sindaco di Modugno.

Fu inviato a Larino dopo il sisma del 31 ottobre 2002 e incardinò il processo per il crollo della Jovine, era anche cittadino onorario di San Giuliano di Puglia.

Proprio il suo successore, Nicola Bonasia, lo ha ricordato su Facebook.

"Il sindaco Magrone, sotto un'apparente corazza, sapeva essere uomo di grande allegria, estrema profondità ed indiscutibile moralità".

Come ha riferito l'Ansa, Bonasia cita una frase che Magrone gli disse al passaggio di consegne e che dice di portare "ancora nel cuore": "È dura lasciare questo ruolo, questa fascia; mi dispiace aver perduto questo clima che avevo nella mia vita, ma poi guardo te e penso… meglio così".

"Oggi lo salutiamo - aggiunge - ringraziandolo per l'impegno che ha profuso negli anni in cui ha guidato la nostra città e soprattutto per l'intensa e integerrima attività come uomo di legge. Il suo contributo straordinario come magistrato a presidio di legalità, resterà per sempre un faro di speranza ed un esempio da seguire". "Piangiamo la sua perdita - conclude - ma celebriamo il suo impegno nell'aver reso la nostra terra un posto migliore".