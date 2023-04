Promotore finanziario assolto in Appello, non truffò il suo cliente

TERMOLI. La Corte di Appello di Campobasso ha assolto il 45enne promotore finanziario anni condannato in primo grado dal Tribunale di Larino lo scorso 21 luglio a 8 mesi di reclusione, con pena sospesa, per il reato di truffa finanziaria. Si parlava di un investimento di circa 20mila euro, per cui il cliente aveva sport denuncia, dichiarandosi vittima di un raggiro.

A darne notizia, stavolta, è proprio il promotore: «Egregio direttore, sono il soggetto che venne posto all’attenzione dei suoi lettori a seguito di un articolo del 17 agosto 2022, intitolato: “Mi hanno truffato facendo sparire 20mila euro, ora è stato condannato”. Il contenuto dell’articolo che riportava le dichiarazioni di quella che si riteneva la parte offesa, all’epoca lo ritenni offensivo, anche se la sua pubblicazione era certamente legittima, perché posta in essere nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca.

Ora, Le scrivo la presente perché nella giornata di giovedì scorso la Corte di Appello di Campobasso, ribaltando gli esiti della sentenza del Tribunale di Larino, ha pronunciato la mia assoluzione con la formula “Il fatto non sussiste”, escludendo la sussistenza a mio carico di ogni ipotesi di reato. Voglio pubblicamente ringraziare il mio difensore, l’avvocato Giuseppe De Michele, per aver perorato le mie ragioni, credendo nella mia innocenza e facendola valere davanti alla Corte di Appello».