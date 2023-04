Carabinieri del Nas al San Timoteo: controlli su turni e presenze di medici e personale sanitario

TERMOLI. Come sovente accade, nell'attività di controllo sulla rete ospedaliera molisana, i Carabinieri del Nas del comando regionale del Nas di Campobasso hanno compiuto ispezioni e controlli nel presidio ospedaliero di viale San Francesco. Militari, dunque, in azione al San Timoteo.

Diversi i reparti che sono stati "visitati" per così dire.

Controlli di carattere generale, mirati a verificare la presenza dei medici e del personale sanitario. L'attenzione dei Carabinieri del Nas è finalizzata anche a riscontrare l'applicazione delle norme che regolano turnazioni e orari di coloro che operano nelle mura ospedaliere. In particolare per riscontrare le presenze effettive in servizio.