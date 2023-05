Ragazza chiede un passaggio in auto e gli ruba il portafogli, fermata dalla Polizia

TERMOLI. Una dinamica quasi simile a quella che avevamo riportato settimane fa, però stavolta non è accaduto a Isernia, ma a Termoli.

Una ragazza straniera chiede un passaggio a un automobilista, col chiaro intento di raggirarlo e approfittarsi della sua buona fede.

Difficile resistere a una richiesta formulata con modi gentili, da parte di una donna, anche se conosciuta? Pare di sì, così l’uomo in questione acconsente a darle uno strappo e la fa salire nell’abitacolo, percorrono un tratto in macchina, quando lei giunge nel posto che aveva indicato come meta, esce dell’auto e se ne va, salutando e ringraziando.

Tuttavia, qualcosa non torna, anzi qualcosa non c’è più ed è il portafogli del conducente, che con estrema destrezza la passeggera occasionale ha aveva sfilato e si era dileguata nei paraggi.

Appena si è accorto del furto subito, l’uomo derubato ha chiamato il 113 e sul posto è giunta una volante del commissariato, che con ricerche nelle vicinanze del luogo dove la giovane si era fatta lasciare, è riuscita attraverso la sua descrizione a rintracciarla e portarla in commissariato, restituendo così il maltolto al generoso guidatore.