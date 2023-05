Tangenziale Nord e Ponte Tamburro, semafori in tilt e disagi nella mattinata

TERMOLI. Circa 3 mesi l'amministrazione comunale di Termoli aveva rassicurato la cittadinanza circa l'impegno dell'Anas a far ultimare i lavori entro l'inizio dell'estate nel tratto di Tangenziale Nord (statale 709) dove è in via di rifacimento il viadotto "Petrara" al Km 6+230.

Nell'auspicio che ciò verrà garantito, stamani disguido tecnico, dove il semaforo che governa il senso unico alternato di marcia, che vige ormai da anni in quel posto, tra le uscite di Colle della Torre e contrada Porticone, aveva smesso di funzionare regolarmente. Circolazione a singhiozzo, con intervento delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Inoltre è avvenuto anche un tamponamento tra due veicoli, fortunatamente senza feriti.

A qualche chilometro di distanza, disagi anche in viale Padre Pio, perché anche l'altro semaforo provvisorio allestito per i lavori di messa in sicurezza e ampliamento di Ponte Tamburro aveva smesso di funzionare. Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani, strada chiusa al traffico fino a che la ditta non ha ovviato all'inconveniente.