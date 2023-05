Autovettura finisce contro il guardrail sull'A14, in 3 medicati dal 118

TERMOLI. Piove a dirotto da diverse ore sulla costa adriatica molisana e l’asfalto bagnato è una insidia soprattutto sulle strade a scorrimento veloce, come l’autostrada, ad esempio. Una automobile è finista fuori strada sulla carreggiata Sud dell’A14 nel tardo pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto al km 473, a 4 chilometri dall’uscita del casello di Termoli.

Il veicolo, probabilmente a causa del manto stradale impregnato di acqua, ha perso il controllo ed è finito con lil guardrail. Per fortuna, il conducente e i due passeggeri che viaggiavano nella macchina hanno subito solo conseguenze lievi. A soccorrerli la pattuglia della Polizia autostradale di Vasto Sud e il 118 Molise della postazione di via del Molinello, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. I tre feriti sono stati medicati sul posto, non è stato necessario trasportarli al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.