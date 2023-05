Tensione dopo la Carrese a Ururi, intervengono le forze dell'ordine

Carrese di Ururi: l'arrivo trionfale dei Giovani

URURI. Non tutto sarebbe filato liscio a Ururi, al termine della Carrese odierna. Le forze dell'ordine hanno dovuto faticare non poco per riportare la situazione alla normalità dopo l'arrivo di Giovani e Giovanotti. Tensione in piazza e alcuni scontri tra le opposte fazioni, risolti a passo di carica da Polizia e Carabinieri.

L'andamento della Corsa, infatti, ha visto reclamare i giallorossi una scorrettezza da parte di un cavaliere biancoceleste, che avrebbe ostacolato il carro avversario e su questo comportamento si dovrebbe esprimere la commissione di gara.

Tuttavia, la vittoria e la bandiera sono state appannaggio dei Giovani.

