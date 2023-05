Picchiato e derubato dello smartphone in un locale, Carabinieri "fermano" l'aggressore

Tolleranza zero

Tolleranza zero gio 04 maggio 2023

TERMOLI. Aggressione in piena regola, con lesioni personali provocate ai danni della “vittima designata”, per fortuna senza cagionare conseguenze di rilievo, ma con l’aggravante di avergli strappato di mano il suo telefonino e portato via, dopo averlo steso. A subirla un professionista della costa.

E’ quanto avvenuto due sere fa a Termoli, in un locale del centro, sotto gli occhi sbigottiti di numerosi clienti alle prese col rito degli aperitivi serali, intorno all’ora di cena.

Una scena assurda quella che si è consumata sotto i loro occhi, all’apparenza senza motivi che lasciassero presagire quanto poi avvenuto.

L’aggressore, dopo aver “requisito” con la forza l’altrui smartphone, è andato via, mentre sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che annotato quanto successo, si sono messi sulle tracce dell’uomo e sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo sempre martedì sera.