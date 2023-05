Controlli a tappeto sul territorio, arresti e denunce dei Carabinieri

TERMOLI. Ulteriore settimana movimentata per i Carabinieri della compagnia di via Brasile, impegnati capillarmente sul territorio per i controlli finalizzati a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati predatori e delle violazioni in materia di sostanze stupefacenti, nonché per assicurare la sicurezza stradale.

In particolare, la dipendente stazione Carabinieri di Montenero di Bisaccia ha effettuato 2 arresti, in esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione emessi a seguito di condanne definitive per varie fattispecie di reato, rispettivamente il primo ad anni 8, mesi 7 e giorni 8 di reclusione ed il secondo ad anni 4, mesi 4 e giorni 5 di reclusione.

Inoltre, denunciato a piede libero per falsità materiale commessa dal privato, uso di atto falso, falsificazione, manomissione o alterazione di targhe automobilistiche ovvero uso di targhe manomesse, falsificate o alterate, poiché trovato in possesso di un’autovettura con apposte targhe alterate che si procedeva a sottoporre a sequestro penale.

Il nucleo operativo e radiomobile inoltre, in due distinte circostanze, ha denunciato due persone già note alle forze dell'ordine.

Il primo dovrà rispondere del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso su pubblica via di un coltello da cucina lungo 25 centimetri sottoposto a sequestro e, nella circostanza, veniva anche segnalato alla prefettura di Campobasso per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, aveva della cocaina per uso personale. Il secondo soggetto veniva invece deferito per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti poiché, in seguito a controllo su strada, veniva sottoposto a specifiche analisi risultando positivo ai Cannabinoidi.

Nell’ambito dello stesso contesto operativo, complessivamente, venivano altresì sottoposti a controllo 163 veicoli, identificate 254 persone, effettuate 7 perquisizioni d’iniziativa (tra personali, veicolari e domiciliari), elevati 20 verbali in relazione ad altrettante accertate infrazioni al codice della strada per un importo complessivo pari a circa 1.700 euro, sequestrato un autoveicolo e ritirata una patente di guida.

Analoghi controlli continueranno anche nell’immediato futuro al fine di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica nei 17 comuni su cui ha competenza la compagnia Carabinieri di Termoli, confidando anche nella collaborazione da parte dei cittadini, le cui segnalazioni sono essenziali per poter garantire le migliori condizioni possibili di rispetto della legalità sul territorio.