Spacciavano cocaina durante il lockdown, nei guai anche una donna termolese

TERMOLI. Una donna termolese coinvolta in una inchiesta della procura dell'Aquila, che ha indagato 29 persone, di cui 17 stranieri, 11 abruzzesi e appunto la molisana.

I reati contestati dagli inquirenti, per un traffico di droga condotto persino in tempi di lockdown sono detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Attività investigativa portata avanti dalla sezione narcotici della squadra mobile della questura aquilana, che ha messo in evidenza spaccio fiorente di cocaina anche a persone insospettabili del capoluogo abruzzese. Dosi "recapitate" nelle cassette delle lettere e celata sotto indumenti intimi.

In particolare, c'erano persone che evadevano dai domiciliari per portare avanti l'attività. L'ennesima dimostrazione di come sia dilagante il fenomeno del narcotraffico, tra Abruzzo e Molise.

Alla donna termolese e agli altri 28 indagati è stato notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari.