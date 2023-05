La festa di San Nicola: profonda devozione e senso di appartenenza

BONEFRO. La comunità bonefrana rinnova la festa di San Nicola, ecco il programma delle iniziative. Con fede, profonda devozione e senso di appartenenza a una comunità è tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Nicola, patrono di Bonefro.

"Fratelli e sorelle carissimi – afferma don Luigi Mastrodomenico, parroco di Bonefro – è con gioia grande che celebriamo quest'anno la festa del nostro caro Santo Patrono Nicola. Una gioia a cui è invitata a prender parte l'intera comunità civile e religiosa per riscoprire la bellezza dello stare insieme. Celebrarlo ci riporta alle nostre comuni origini, riunisce le nostre famiglie, rinsalda e rafforza la nostra identità sociale e cristiana e ci sprona ad un impegno sempre più forte e tenace nell'edificare il nostro domani. Da alcuni decenni San Nicola, che è veneratissimo anche nelle chiese ortodosse, viene visto da tutti come un ponte di unità e di dialogo tra Oriente e Occidenti. Preghiamo per la pace e l'unità dei cristiani.

Si inizia sabato 6 maggio: alle 17.30: Santo Rosario in Chiesa Madre, alle 18 Esposizione del Santissimo Sacramento e preghiera del Vespro in Chiesa Madre. Domenica 7 maggio alle 8 Santo Rosario in Chiesa Madre; 08.30: Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre. Alle 10.30 Solenne Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre.

Lunedì 8 maggio: ore 10 Celebrazione Eucaristica presso la Casa di Riposo Padre Minozzi. Alle 17.30: Santo Rosario in Chiesa Madre; Alle 18.00 Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre con la presentazione alla comunità dei bambini che il prossimo 2 luglio riceveranno la Prima Comunione.

Martedì 9 maggio, solennità di San Nicola. Alle 8 apertura della Festa con lancio di mortaretti e giro della Banda "Musici di Campolieto" per le vie del paese. Alle 10 Santo Rosario in Chiesa Madre. Alle 10.30: Solenne Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre presieduta da S. Em.za Rev.ma il Sig. Cardinale Enrico Feroci. Alle 11.30: Processione del Simulacro di San Nicola per le vie del paese accompagnata dalla Banda "Musici di Campolieto". Alle 12.30: Chiusura della processione e rientro del Santo nella chiesa a lui dedicata, benedizione al paese con la reliquia della Manna di San Nicola e distribuzione delle tradizionali "panettelle". Alle 23 Spettacolo Pirotecnico a chiusura della festa. Il concerto dei 'Neri per caso' è stato posticipato a data da destinarsi.

Il parroco don Luigi Mastrodomenico e il Comitato Feste augurano a tutti una buona festa.