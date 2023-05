84enne muore schiacciato dal trattore, a San Salvo i Vigili del fuoco di Termoli

SAN SALVO. Tragedia nei campi a San Salvo questa mattina. Un anziano di 84 anni, R.B., è deceduto dopo essersi ribaltato con il trattore mentre si trovava in campagna.

E' accaduto in contrada Prato, a poca distanza dal canile. Sul posto i Carabinieri della locale stazione, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco di Termoli. A dare l'allarme la moglie che alle 13 non ha visto rientrare suo marito per pranzare.