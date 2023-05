Tampona auto in retromarcia e poi si dilegua, la denuncia "social"

TERMOLI. Resta coinvolta in un incidente e approfitta della confusione e del traffico per dileguarsi e sfuggire alle proprie responsabilità. Accade spesso e anche tra persone che scambiano spesso lo sguardo, come tra commessa e cliente di un supermercato.

Arriva dai social la “denuncia” di quanto avvenuto venerdì pomeriggio, all’incirca alle 15.50, sulla salita di Rio Vivo, dove una conducente stava dirigendosi con la sua auto verso il Terzo corso, mentre una utilitaria nera svolta per via Cesare Battisti, ma trova sulla sua strada un altro veicolo, addirittura contromano. L’utilitaria fa retromarcia e tampona la Mini One. Forse con un eccesso di fiducia, per non ingolfare il traffico, sono state spostate le vetture dopo l’urto, con l’obiettivo di redigere un Cid, ma la conducente del citycar a quel punto è filata via, senza lasciare i suoi dati.

A restare sul posto la guidatrice che era contromano, che si è anche sincerata delle condizioni delle due donne presenti nella Mini e lasciando i suoi dati.

«Il mio post è per invitare la proprietaria della utilitaria nera a contattarmi perché io la conosco di vista ma non conosco le sue generalità (ma non mi darò pace fino a quando non la trovo), perché lunedì andrò a sporgere denuncia oltre che per i danni anche per mancato soccorso. Spero si metta a disposizione di sua spontanea volontà prima che venga rintracciata dalle forze dell’ordine».