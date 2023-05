Uccide a coltellate sua figlia e un uomo a Torremaggiore: ferisce anche la moglie

TORREMAGGIORE. Ancora delitti nell'alta Puglia. Un duplice omicidio e tentato omicidio e' l'orribile bilancio dei fatti avvenuti intorno alla mezzanotte, Il fatto è successo intorno alla mezzanotte di ieri, all'interno di uno stabile di via Togliatti. Un uomo ha colpito a ripetizione la figlia e un suo amico a coltellate, uccidendoli. Fendenti anche contro sua moglie, rimasta ferita, per fortuna non in pericolo di vita. Sul posto Carabinieri, 118 e magistrati della Procura di Foggia. L'autore della strage sarebbe stato già rintracciato.