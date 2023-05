Va in escandescenze e crea scompiglio in via Mascilongo, arrestato dalla Polizia

TERMOLI. Disagio diffuso a livello sociale, in un’epoca così problematica, dimostrazioni ne abbiamo all’ordine del giorno e l’ultima c’è stata proprio sabato mattina, in via Mascilongo, dove un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha letteralmente mandato in tilt il quartiere.

Visibilmente “fuori controllo”, ha cominciato a inveire e a urlare contro tutto e tutti, oltretutto non limitandosi alle grida in pieno giorno, ma introducendosi anche in alcune attività commerciali, spaventando notevolmente esercenti e clienti che si trovavano all’interno.

Minuti davvero interminabili quelli vissuti nella zona di Sant’Alfonso, dove c’è chi ha poi chiamato le forze dell’ordine e a intervenire è stata la volante della Polizia di Stato del commissariato di via Cina.

Forze dell’ordine, oltretutto, intervenute anche poco prima alla fiera in piazza del Papa.

All’arrivo dei poliziotti, l’uomo è andato ancora di più in escandescenze, facendo resistenza al tentativo degli agenti di ricondurlo a più miti consigli e di rabbonirlo, fino a prendersela con la pantera del 113, presa a calci e a pugni, inevitabile a quel punto l’arresto, col soggetto condotto in commissariato, ora l’autore di questo subbuglio è confinato ai domiciliari.