"Intemperanze" in via Mascilongo, il 48enne chiede scusa a tutti

TERMOLI. Si è pentito l’autore del fattaccio di sabato mattina. Parliamo del 48enne che si è reso protagonista dell’episodio di intemperanza di via Mascilongo, costatogli le manette e l’arresto a opera degli agenti del commissariato di Polizia di Termoli.

Il suo difensore di fiducia, l’avvocato Tiziano Cilli, per conto del suo assistito ha rivolto questo messaggio: «L'autore dei fatti riportati nell'articolo pubblicato oggi intende esternare pubblicamente le proprie scuse per quanto accaduto nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.

In particolare, si rinnova il pentimento sulla tenuta condotta, cosi come già significato innanzi agli Agenti del Commissariato di Termoli davanti al Magistrato del Tribunale di Larino. All'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, il Giudice ha revocato la disposta misura preventiva cautelare degli arresti domiciliari rimettendo in libertà l'indagato».