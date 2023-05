Bimba aggredita a Vasto Marina, il papà: "Sono sicuro che fosse un lupo, è stato tremendo"

VASTO. "Alla fine di tutto siamo grati a Dio perché la situazione poteva essere molto peggiore, ma è stato davvero terrificante". E' ancora stravolto Giampaolo Natale, il papà della bimba aggredita (Leggi) domenica sera a Vasto marina da un canide (Leggi).

L'uomo, con la moglie e le loro due bimbe, Rebecca di 4 anni e mezzo e l'altra figlia di solo un anno, domenica scorsa si sono recati a Vasto marina e intorno alle 20 di sera hanno parcheggiato nei pressi della Bagnante.

"Siamo andati sul bagnasciuga per far passeggiare la bimba più piccola sulla sabbia perché sta imparando a camminare - racconta Giampaolo -. E' stato un attimo: mi sono concentrato sulla più piccola e all'improvviso, girando lo sguardo dietro di me, ho visto quello che pensavo fosse un cane. Stava andando verso Rebecca. All'inizio credevo che volesse giocare, ma all'improvviso le è saltato addosso. Si trovavano a due o tre metri da me, quindi mi sono lanciato a prendere mia figlia e l'ho tirata via, ma l'animale era più agile di me.

Io cercavo di muovermi da un lato all'altro per non farci prendere e nel fare questo sono caduto a terra con mia figlia. Lui è andato di nuovo sulla bambina e l'ha morsa alla schiena, io l'ho ripresa e ho cercato di scacciarlo, ma lui continuava ad attaccarla e le ha dato almeno un altro morso. Poi con un calcio sono riuscito a mandarlo via. A 50 metri c'era una coppia di stranieri con un bambino che era passata davanti a noi, l'animale è andato da loro e ha aggredito il piccolo. La mamma, che era incinta, si è gettata a terra urlando e il marito, che era a qualche metro di distanza dal bimbo e l'animale, ha lanciato della sabbia mettendolo in fuga. Mentre il bimbo di questa coppia ha riportato solo qualche graffio causato dalle zampe dell'animale, mia figlia purtroppo ha riportato dei morsi sulla schiena. Preciso che era ancora giorno ed era pieno di persone, perché quella sera ho fatto anche fatica a parcheggiare. Ho parlato anche con il papà dell'altro bambino aggredito e abbiamo concordato sul fatto che il lupo cercasse con gli occhi solo i bambini - conclude Giampaolo -, non era interessato agli adulti".

Adesso fortunatamente Rebecca sta meglio, si trova all'ospedale San Pio ma verrà dimessa oggi, anche se con una prognosi di 10 giorni, e il suo umore è migliorato: "Sta cercando di rimuovere l'accaduto", precisa il papà.

E alla domanda se si trattasse di un lupo, Giampaolo precisa: "Sono sicuro di sì, anche perché ci sono stati altri avvistamenti in zona e anche un video che è diventato virale, girato proprio a Vasto marina. L'animale che ho visto io somigliava tantissimo a quello del video, c'è una forte possibilità che sia lo stesso".

Solo qualche giorno fa Vastoweb ha intervistato un esperto faunista proprio riguardo a questo argomento e al video del lupo divenuto virale sul web (Leggi).