Blitz antidroga in Molise, arresti e misure cautelari per 20 indagati

CAMPOBASSO. Dalle ore 4 di questa mattina, i Carabinieri del comando provinciale di Campobasso unitamente a quelli delle province di Isernia e Frosinone, collaborati da unità cinofile e squadrone eliportato Cacciatori Puglia, hanno in corso un’operazione per l’esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Campobasso su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 20 indagati, di cui 4 tratti in arresto, ritenuti responsabili a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR. 309/90), e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso (art. 73 D.P.R. 309/90 e 110 C.P.). I dettagli dell’operazione, saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi 10 maggio alle ore 11 presso la sede del Comando Provinciale di Campobasso.