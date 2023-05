Fiamme dal cofano di una Mercedes accanto al Tribunale

LARINO. Una Mercedes in fiamme a Larino, in sosta davanti a un bar della città, vicino a ospedale e tribunale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano, che hanno messo in sicurezza l’autovettura che, probabilmente a causa di un corto circuito, ha visto sprigionarsi il fuoco dal cofano. A salvare la berlina l’intervento tempestivo di alcuni commercianti della zona, che hanno utilizzato degli estintori. A sopraggiungere anche due gazzelle del comando compagnia Carabinieri di via Rosano.