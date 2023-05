Lupo o cane selvatico, resta il rebus: segnalazioni anche a Montenero di Bisaccia

ven 12 maggio 2023

MONTENERO DI BISACCIA. L'amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia ha avvisato la cittadinanza che nei giorni scorsi è stata segnalata sul territorio comunale la presenza di un animale selvatico somigliante a un lupo, in particolare in contrada Querce Grosse.

Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, la sindaca Simona Contucci ha già provveduto a inviare una lettera al Ministero dell’Ambiente, all’Ispra e alla Regione Molise, con la quale si chiede di adottare ogni opportuno provvedimento teso alla cattura dell’esemplare avvistato e/o comunque alla mitigazione del rischio per la popolazione residente.

«Si ricorda che si tratta di un animale selvatico, che merita quindi prudenza; per la vostra sicurezza, ecco alcuni importanti suggerimenti su come comportarsi in caso di incontro con un canide somigliante a un lupo:

Mantenete le distanze: non cercate di avvicinarvi o di interagire con l'animale.

Tenete al sicuro gli animali domestici: tenete i vostri animali domestici al sicuro, specialmente di notte, e non lasciate cibo fuori che potrebbe attrarre l’animale selvatico.

Non scattate foto: evitate di scattare foto o video, in quanto ciò potrebbe spaventare l'animale e provocare comportamenti imprevedibili.

Segnalate avvistamenti alle autorità: se avvistate un canide somigliante a un lupo, contattate immediatamente le autorità locali. I vostri rapporti possono aiutare a tracciare i movimenti dell'animale, a garantire la sua sicurezza e quella della comunità.

Vi preghiamo di condividere queste informazioni con amici, familiari e vicini, ricordando comunque che il lupo è una razza protetta».