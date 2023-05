«Le Tremiti hanno perso un grande sindaco», il ricordo del cittadino onorario Pasqualino Marinucci

ISOLE TREMITI. Attestati istituzionali, messaggi di cordoglio e ricordi personali. La scomparsa del sindaco delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, per la gemellanza con cui viene vissuto il connubio con la costa adriatica termolese non può non essere un moto di sgomento per una morte così improvvisa.

Solo nello scorso mese di agosto, a due mesi dalla riconquista della guida dell’arcipelago diomedeo, Giuseppe Calabrese aveva concesso la cittadinanza onoraria a Pasqualino Marinucci, questo il suo ricordo:

«Una persona speciale il sindaco Calabrese che mi ha voluto onorare di questa cittadinanza. All’epoca, nonostante non fossi incline alla commozione, mi emozionai molto. Oggi apprendere della sua scomparsa mi rattrista tantissimo, le Isole Tremiti hanno perso un grande sindaco, una gran brava persona, conservo gelosamente queste immagini con lui in quel bellissimo momento, un saluto e una preghiera ovunque lui sia in questo momento triste per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo».

Dal profilo istituzionale delle Isole Tremiti: «Questa notte un malore fatale ci ha portato via il sindaco Giuseppe Calabrese. Era a Roma per la consegna della "Bandiera Blu" alle nostre Isole in un altro step del suo progetto amministrativo. Instancabile come sempre, innamorato come non mai dell’idea di dare nuovo slancio all’arcipelago che tanto amava. Una notizia che ci distrugge e ci lascia sgomenti, annichiliti. Con il sindaco Calabrese, le Isole Tremiti perdono un punto di riferimento come sa esserlo solo chi ama questo lembo di Terra circondato dal mare. Il vicesindaco Luciano Cafiero, la giunta, il presidente comunale, il consiglio comunale, il segretario generale e il Personale tutto dell’Ente si stringono attorno alla famiglia e i suoi cari».

Anche sulla pagina social della Riserva Marina le parole di cordoglio: «All'improvviso, quando nessuno se l'aspettava. Questa notte, a Roma, all'età di 67 anni, si è spento il sindaco Giuseppe Calabrese, colto da un improvviso malore: inutile ogni tentativo di soccorrerlo. Era nella Capitale per la consegna della "Bandiera Blu", riconoscimento a cui teneva tantissimo per l'arcipelago che tanto amava. Proprio ieri, in occasione dei funerali del comandante Giovanni Calabrese, ci aveva confidato i sogni e i progetti in cantiere per l'arcipelago che tanto amava. Carattere forte, mai domo, lascia un vuoto incolmabile nella comunità che rappresentava. Ciao, sindaco...»

Infine, nota di cordoglio dall’europarlamentare della Lega Massimo Casanova: «Mi stringo al dramma che ha colpito la famiglia di Giuseppe Calabrese, caro amico, politico di spessore ed amministratore innamorato della sua terra. La notizia mi giunge in maniera inaspettata e dolorosa. Ai suoi congiunti, a chi lo ha conosciuto e amato, alla comunità delle Isole Tremiti giungano sentite le mie più sincere condoglianze».