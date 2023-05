Lo sfalcio ritarda e i rettili ci sguazzano, che spavento nella zona di via Pertini

TERMOLI. Una primavera che, climaticamente parlando, si presenta molto bizzarra, con una piovosità particolare e le previsioni dei prossimi giorni non sono da meno. Tuttavia, non deve essere un alibi rispetto all'esigenza di sfalcio della vegetazione e del verde urbano sul territorio comunale di Termoli.

All'inaugurazione del parchetto di Colle della Torre, avvenuta ormai a fine aprile, venne affermato come appena si fosse conclusa la fase di maltempo sarebbe stata cominciata l'opera di manutenzione green, tuttavia, ci sono zone dove l'erba non può più aspettare di crescere "impunemente", diciamo così.

Tra queste, segnalazioni giungono da via Pertini, nei pressi del PalAltriSport, strutture che ancora deve trovare la giusta collocazione nella geografia termolese, visto che mai è stata portata all'operatività. Ma questa è un'altra storia.

Il rischio che la vegetazione spontanea divenga ricettacolo di degrado e sporcizia è sotto gli occhi di tutti, e non basta ora agitare il Blu della Bandiera 2023, per dimenticare cosa fare sul "verde".

Nel pomeriggio di ieri, l'allarme e lo spavento sono stati registrati proprio in via Pertini, a causa di un grosso rettile segnalato nei pressi di alcune abitazioni, proveniente dalla zona che sta crescendo rigogliosamente a dispetto del decoro urbano che andrebbe ripristinato.

Residenti che hanno chiesto che si intervenga al più presto per ovviare a questa condizione di "abbandono", che a dire il vero non riguarda soltanto via Pertini, poiché siamo stati nei dintorni e ci sono situazioni analoghe un po' ovunque, dove persino interi tratti di marciapiedi sono coperti dalla vegetazione.