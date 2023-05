Il cordoglio dell'amministrazione Roberti per la scomparsa del sindaco Calabrese

TERMOLI. Messaggi di cordoglio e ricordi personali continuano ad arrivare per esprimere vicinanza ai familiari del sindaco delle Isole Tremiti, venuto a mancare nella giornata di venerdì 12 maggio.

A nome di tutta l’amministrazione comunale, il Sindaco di Termoli Francesco Roberti ha inteso esprimere massimo cordoglio per la scomparsa del primo cittadino delle Isole Tremiti Giuseppe Calabrese avvenuta alcuni giorni fa.

“Esprimo le mie più sentite condoglianze – ha detto il Sindaco Francesco Roberti – per la scomparsa di Giuseppe Calabrese. Non era solo il Sindaco delle Isole Tremiti ma anche un amico con il quale spesso ci confrontavamo. In questo momento così difficile esprimo, anche a nome dell’amministrazione comunale e della Città di Termoli, le più sentite condoglianze alla famiglia Calabrese e alla comunità delle Isole Tremiti”.