Rubava gasolio dagli autobus in sosta, arrestato dai Carabinieri

MONTECILFONE. A conclusione di un tempestivo intervento e dei relativi immediati accertamenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno tratto in arresto un uomo di origine termolese, residente nella provincia di Campobasso, già titolare di precedenti penali e/o di polizia, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

I militari infatti, nel corso di un mirato servizio perlustrativo svolto in orario serale a Montecilfone, notavano lo stesso che, alla loro vista, tentava di allontanarsi frettolosamente a piedi da un’area dov’erano parcheggiati alcuni autobus di linea.

I militari lo hanno raggiunto e bloccato, constatando che emanava un forte odore di gasolio di cui erano chiaramente intrisi anche i suoi abiti. L’uomo veniva pertanto sottoposto a perquisizione personale d’iniziativa e trovato in possesso di un puntale in ferro, di un cacciavite e di un chiodo metallico, che si appurava essere stati usati poco prima per forzare un portellone laterale e forare il serbatoio di uno degli autobus ivi parcheggiati, asportando complessivi 105 litri di detto carburante, rinvenuti nell’occasione all’interno di 5 taniche trovate a poca distanza dal luogo del crimine unitamente ad un tubo in gomma utilizzato anch’esso per compiere l’azione delittuosa.

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro penale, ad eccezione del gasolio che, previo campionamento, veniva restituito al legittimo proprietario.

Il malfattore veniva invece tratto in arresto e tradotto presso la sua abitazione per ivi permanere, in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

Nel corso della successiva udienza dinanzi al competente Giudice per le Indagini Preliminari, l’arresto veniva convalidato poiché legittimamente effettuato e, a carico dell’uomo, veniva applicata la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione tra le ore 20 e le ore 6 di ogni giorno.

Quanto fatto nella circostanza dai Carabinieri dimostra, ancora una volta, l’importanza rivestita dalla presenza costante ed attenta dell’Arma sul territorio al fine di assicurare, sia con l’attività preventiva che con quella repressiva, l’ordine e la sicurezza pubblica nei 17 comuni su cui ha competenza territoriale, anche con la presenza dei dipendenti Comandi Stazione, la Compagnia Carabinieri di Termoli.

