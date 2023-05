La comunità tremitese rende omaggio al feretro di Calabrese al porto di Termoli

L'omaggio al feretro di Giuseppe Calabrese

TERMOLI. E’ giunto nel pomeriggio al molo imbarchi delle Isole Tremiti, direttamente da Roma, il feretro del sindaco delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, deceduto in seguito a un improvviso malore, ieri quando si trovava nella capitale per partecipare alla cerimonia della Bandiera Blu.

La bara col corpo senza vita del 67enne primo cittadino si è fermata davanti alla motonave Santa Lucia, che ha atteso proprio l’arrivo del carro funebre, per permettere ai tremitesi in procinto di ripartire di rendergli omaggio. C’era anche l’assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola, in rappresentanza del Comune di Termoli.

Enorme il cordoglio, sia in Puglia, che fuori, in Molise, in Abruzzo, per la scomparsa del sindaco tremitese.

Dopo il saluto della comunità tremitese, il feretro è ripartito alla volta di Manfredonia, dove ci saranno domani i funerali, alle 16.30, nella chiesa di San Lorenzo Maiorano, con la motonave Santa Lucia che farà delle corse straordinarie. Intanto, bandiere a mezz’asta al Comune di Isole Tremiti.

Galleria fotografica