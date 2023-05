Più auto coinvolte in uno scontro sulla statale 17, feriti tre giovani

ISERNIA. Nelle prime ore di oggi, domenica 14 maggio, un drammatico incidente stradale ha coinvolto più auto sulla statale 17 nel comune di Isernia, nei pressi del bivio di Miranda. Purtroppo si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale per estrarre uno dei ragazzi, rimasto incastrato nella propria autovettura. Gli altri occupanti delle autovetture coinvolte erano riusciti a uscire ed erano in corso i soccorsi da parte dei Carabinieri e dal personale sanitario del 118. Tre i giovani ricoverati in ospedale.

