Vastese-Termoli, ragazzina in ospedale dopo aver preso una bottigliata

VASTO. Una ragazzina è stata colpita al volto da una bottiglia mentre si trovava in tribuna per vedere la partita Vastese-Termoli allo stadio Aragona.

L'incidente è avvenuto appena terminato l'incontro.

La ragazza è stata immediatamente trasferita presso l'ospedale San Pio di Vasto.

Fortunatamente non è grave, spaventata anche una sua amica rimasta illesa. La giovane ferita ha perso parecchio sangue per via di un taglio profondo in viso.