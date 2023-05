Notte di maltempo e pioggia battente, Vigili del fuoco all'opera su diversi allagamenti

Allagamenti in via dei Castagni a Termoli

TERMOLI. Notte intensa quella dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, chiamati a intervenire su tutto il territorio cittadino e in basso Molise, a causa del maltempo e della pioggia incessante caduta nelle ultime ore.

Diversi gli episodi di allagamento avvenuti lungo a costa in altrettante abitazioni, sia a Colle della Torre che anche nella zona più a Sud. Stamani il garage di uno stabile Iacp, in via dei Castagni, risulta allagato. Allagamenti anche a Campomarino, Petacciato Marina, sulla strada provinciale Sinarca. Vigili del fuoco operativi anche a Guglionesi e a Guardialfiera, qui sono caduti alcuni alberi.

Nella serata di ieri anche una uscita di strada su via Corsica, che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri.