Incidente tra due auto sull'A14, una si ribalta: 2 feriti trasferiti al San Pio

VASTO. Incidente questa mattina intorno alle 9 sull'A14 tra Vasto nord e Vasto sud. E' accaduto al km. 446 direzione Taranto.

Due i veicoli coinvolti: una Ford Fiesta e una Fiat Punto. Quest'ultima dopo l'impatto si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. Feriti in maniera lieve i conducenti dei due mezzi. Questi ultimi sono stati trasferiti presso il San Pio di Vasto per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorre gli automobilisti, i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i due mezzi incidentati, la Polizia autostradale per i rilievi e per gestire la viabilità, il personale di Autostrade per l'Italia per mettere in sicurezza dai detriti la carreggiata nei pressi del luogo del sinistro.

Non si registrano particolari disagi al traffico, circa 1 km. di coda.

