Chiusa nella notte per allagamento, riaperta al traffico via De Gasperi al Lido

Day after

Day after mar 16 maggio 2023

CAMPOMARINO. Problemi e disagi a causa del maltempo anche a Campomarino, come peraltro abbiamo già riferito nel pezzo sugli interventi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. In particolare, nella notte scorsa, gli agenti della Polizia locale di Campomarino hanno dovuto interdire al traffico via De Gasperi al Lido, a causa della strada allagata.

L’emergenza è rientrata nella mattinata di oggi, con l’arteria che è stata riaperta al transito. L’intervento di chiusura del flusso viario è avvenuto intorno alle 2. Le strade del Lido sono tutte transitabili, restano allagati molti terreni.