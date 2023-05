Rapina all'ufficio postale di San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Rapina all'ufficio postale di San Giacomo degli Schiavoni. Intorno alle 11 un uomo col volto coperto da una mascherina anti-Covid è entrato all'interno dell'agenzia, che già aveva subito episodi analoghi nel passato recente, e ha minacciato chi era allo sportello con un taglierino, costringendolo a farsi consegnare i contanti che aveva a disposizione.

Arraffati i soldi, è fuggito via, dileguandosi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, per i rilievi. È in corso di quantificazione il bottino portato via dal rapinatore.