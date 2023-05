L'ultimo saluto al sindaco Giuseppe Calabrese

MANFREDONIA-ISOLE TREMITI. In tanti per l’ultimo saluto al sindaco Giuseppe Calabrese ai funerali celebrati nella Cattedrale di Manfredonia. Sindaci e amministratori, la sen. Annamaria Fallucchi, i vertici del Parco nazionale del Gargano, tanti isolani: nessuno è voluto mancare al commiato con il “sindaco delle Tremiti”, scomparso venerdì mattina a Roma dove è stato colto da un malore a poche ore dalla consegna della “bandiera blu” alle Isole Tremiti.

Emozioni, sorrisi, rabbia per l’accaduto: il rito religioso officiato dal nostro parroco, padre Massimo Hakim, ha vissuto vari momenti in una chiesa gremita in ogni ordine di posto. Per l’ultimo saluto sono intervenuti i figli Mariassunta e Salvatore, e il presidente del consiglio comunale, Ersilia Calabrese. Il saluto istituzionale è stato portato dal sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice: «Credeva molto nel suo impegno e nutriva un amore unico verso le isole. Pronto a trasformare ogni idea in progetto per la sua comunità. Per me resterà sempre “il sindaco delle isole Tremiti”».

