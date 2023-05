«Mi sento miracolata, non vedo l'ora di rivedere mia figlia»

Auto finisce nel canale, 33enne salvata dai Vigili del fuoco

GUGLIONESI. «Voglio ringraziare tutti, uno a uno, tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me». Sono queste le prime parole della 33enne che martedì, 16 maggio, è rimasta coinvolta in un incidente stradale al Sinarca, vicino l'agriturismo "La Guardata".

La donna sta meglio, la prognosi rimane di 30 giorni, poiché l'impatto è stato violento ed ha delle costole rotte. Ma non si butta giù. «Mi sento miracolata, non vedo l'ora di rivedere mia figlia».

La donna, alla guida della sua Audi Q2 era finita nei campi, ribaltandosi all'interno del canale di Bonifica. Per soccorrere la ragazza al volante, che era cosciente, e tirarla fuori dall'abitacolo che si era rovesciato a 180 gradi, erano intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, sul posto assieme al 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e i Carabinieri. L'intervento del 115 c'è stato alle 15.40, la conducente in parte era immersa nell'acqua, e ha rischiato di annegare.

La donna era stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, e da qui fa sapere di star meglio.