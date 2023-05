Pericoli sempre più frequenti, sbuca un cinghiale: incidente su viale Pertini

TERMOLI. Cinghiale investito da un'auto in viale Pertini, ci risiamo.

Le segnalazioni non si contano più. Ma non è ormai solo un fattore di curiosità o di allarme in quanto tale, è un fenomeno su cui andrebbero prese, una volta per tutte delle iniziative significative, soprattutto in ambito urbano. Pericoli per gli automobilisti sempre più evidenti e frequenti a causa dell'attraversamento della sede stradale da parte dei cinghiali. Sia all'interno del territorio comunale che nelle arterie extraurbane, che siano a scorrimento veloce o meno.

La proliferazione degli ungulati è un dato scontato, come ovviarvi ancora non è chiaro, soprattutto se consideriamo la loro presenza nei pressi delle abitazioni, quanti video e immagini diffusi sui social, in prossimità delle scuole, nei giardini e zone verdi a pochi metri da case e palazzi. Una riflessione che offriamo sullo spunto del sabato notte. L'ennesimo incidente, un ulteriore investimento, avvenuto alle 4 in viale Pertini, nel tratto adiacente all'innesto sulla Tangenziale.

Danni ingenti al malcapitato veicolo di turno e animale selvatico morto. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, gli operai comunali reperibili del servizio Viabilità, che hanno provveduto a rimuovere la carcassa. Ma occorre porsi davvero il problema, la sicurezza stradale non deve essere una chimera.