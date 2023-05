Provoca incidente in centro e fugge via, un uomo finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. Perde il controllo dell'auto di cui è alla guida, in pieno centro, e finisce contro una vettura in Corso Umberto, innescando una carambola, con l'auto tamponata che investe una vettura in sosta. Il conducente della Golf, questo il modello del veicolo che ha causato l'incidente, ha proseguito la sua marcia "folle", abbattendo anche un palo e fuggendo via.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso e le forze dell'ordine, con una volante del Commissariato, che ora stanno cercando di rintracciare il responsabile del sinistro e dell'omissione di soccorso, anche attraverso il ricorso alle immagini delle telecamere esterne della zona.

Il guidatore dell'auto tamponata è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Galleria fotografica