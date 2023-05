Incidente su corso Umberto, l'auto pirata trovata in viale Trieste

L'incidente su Corso Umberto

TERMOLI. Novità sull'incidente di ieri che ha creato scompiglio in pieno centro. L'auto pirata che ha provocato il doppio tamponamento, quello sulla Hyundai I 10 bianca, poi finita contro la Fiat 500 in sosta su Corso Umberto, è stata individuata dagli agenti del commissariato di Polizia in viale Trieste.

Ovviamente, ora la sezione di Polizia giudiziaria sta procedendo per omissione di soccorso, visto che il conducente che ha causato il sinistro si è dileguato, non prima di aver abbattuto anche un palo.

Dimesso, invece, dal Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli il 31enne alla guida della Hyundai, che era stato trasportato dal 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza. Intervenuti ieri sera anche i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso.

C'è da dire, vista la dinamica, che è stato un colpo di fortuna che non siano stati coinvolti anche passanti.

