Pericolo cinghiali, i cittadini: "Vogliamo sicurezza"

TERMOLI. Dopo la notizia del cinghiale investito da un’auto in viale Pertini, tante sono le segnalazioni che ci sono giunte da ogni parte della città ma tanti sono i commenti contro questa grande problematica.

Tra i tanti commenti, ce n’è uno che racchiude forse il senso di questo fenomeno in espansione. “In Emilia Romagna quello che è successo non è colpa della pioggia ma della cattiva manutenzione. I cinghiali sono anni che fanno danni ingenti all’agricoltura, alle auto etc. L'appello agli animalisti: pagate i danni se volete bene agli animali!”. I cittadini si chiedono cosa si aspetti a intervenire, "Vogliamo sicurezza, poter uscire senza aver paura di trovarci di fronte un bestione davanti".

Di chi è la colpa? La presenza di cinghiali nelle città è un problema di sanità pubblica e di incolumità dei cittadini: è opportuno ricordare che gli animali, specie in presenza dei cuccioli, diventano molto aggressivi. La causa prima della loro presenza è da ricercarsi nell’abbondanza di rifiuti alimentari che non vengono raccolti e nella mancanza di predatori naturali.

Le segnalazioni non si contano più. Ma non è ormai solo un fattore di curiosità o di allarme in quanto tale, è un fenomeno su cui andrebbero prese, una volta per tutte delle iniziative significative, soprattutto in ambito urbano. Pericoli per gli automobilisti sempre più evidenti e frequenti a causa dell'attraversamento della sede stradale da parte dei cinghiali. Sia all'interno del territorio comunale che nelle arterie extraurbane, che siano a scorrimento veloce o meno.

Qualcuno aspetta settembre e il mese della caccia, anche se sono molti gli animalisti che sostengono che “se non dai loro fastidio, i cinghiali non attaccano”.

Ma mettetevi nei panni di chi si ritrova un grosso ungulato mentre porta a passeggio il proprio cane, o chi si trova con qualche bambino. La paura prende il sopravvento, e ricordiamoci che sono animali selvatici. Di notte, di giorno, lentamente o velocemente, se becchi un cinghiale rischi tu e lui.

È necessario, quindi, intervenire urgentemente per il loro contenimento per difendere la sicurezza delle persone e le produzioni agricole.