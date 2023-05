Va in Comune a San Salvo e dà una testata al comandante della Polizia locale Antonio Persich

SAN SALVO. Nella mattinata di ieri a San Salvo è stato aggredito il comandante della Polizia locale, il termolese Antonio Persich.

Quest'ultimo è intervenuto per cercare di calmare un uomo che si era recato in Comune e che stava creando dei disordini.

Durante il tentativo di far ragionare la persona andata in escandescenza ha ricevuto una testata in volto. Il comandante è così stato costretto a far ricorso alle cure del Pronto soccorso del San Pio Vasto dove gli sono stati dati 6 giorni di prognosi.

L'uomo protagonista della vicenda non è nuovo ad atteggiamenti di questo tipo presso il Municipio di San Salvo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione.