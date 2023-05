Ladri incappucciati messi in fuga dai proprietari

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Hanno provato a intrufolarsi in una villetta per arraffare quanto possibile, ma gli è andata male, per fortuna. Solo tentato furto il furto nella serata di domenica scorsa in via Arno, a San Giacomo degli Schiavoni.

Due banditi incappucciati hanno mirato la zona notte al secondo piano dell’immobile, ma sono stati disturbati dai proprietari, due pensionati. Non è passata inosservata, infatti, la luce proveniente dalla torcia usata dai due malviventi. La coppia ha gridato subito per dare l’allarme e i ladri sono filati via, sparendo “nelle tenebre”. Il tentato furto è stato denunciato ai Carabinieri della compagnia di Termoli.