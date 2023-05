Scontro tra scooter e auto in via Corsica

TERMOLI. Incidenti stradali che tornano ad affollare le nostre cronache. L'ultimo della serie è avvenuto in via Corsica, nel primo pomeriggio di oggi. Uno scooter ha tamponato una Renault Clio e a rovinare a terra è stato il conducente del ciclomotore. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia municipale di Termoli, assieme al 118 Molise, accorso coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato il centauro ferito al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.