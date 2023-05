"Grazie agli angeli dal camice bianco che si prendono cura di mio marito"

TERMOLI. Ci sono angeli vestiti con camici bianchi. E l'ospedale San Timoteo di Termoli ne ha davvero tanti.

Esseri umani, prima che medici, che portano sollievo a chi soffre.

Dottori, professionisti che spesso vengono screditati, aggrediti e insultati ma lavorano incessantemente per “salvare” vite umane. Anche in un ospedale così carente.

“Approfitto del vostro giornale- ci scrive una signora termolese- perché voglio fare un ringraziamento pubblico a due professionisti medici, che si stanno prendendo cura di mio marito colpito da un male che crea sgomento, non solo per lui che ne soffre ma a catena a tutti noi che siamo la sua famiglia.

Per fortuna, in questa tribolata situazione, posso dire che due angeli, prendendo a cuore la situazione, hanno alleviato sia a mio marito che a noi, tante sofferenze.

Questi angeli rispondono al nome della dottoressa di famiglia Patrizia Farina e l’oncologo il professor Francesco Carozza.

Un grazie di cuore per quello che stanno facendo per curare e alleviare le sue sofferenze. Un grazie speciale alla dottoressa Patrizia Farina che è sempre in costante contatto con noi e, ci aiuta in tutto anche per quello che non concerne la sua professione. Grazie di cuore da parte mia e della mia famiglia”.