Diversi paesi senza "fibra ottica" da alcuni giorni

BASSO MOLISE. Da ormai più di 3 giorni tutti gli utenti della fibra ottica di Open Fiber in vari paesi molisani sono completamente senza internet. La mancanza completa di collegamento internet dura ormai da 3 giorni a Montenero di Bisaccia, Acquaviva Collecroce, e Montecilfone, mentre a Provvidenti, Morrone del Sannio, e Sant’Angelo Limosano, il disservizio dura da 2 giorni.

Il problema, perlomeno nel caso del primo gruppo di paesi, sembra derivare dalla rottura della linea che collega i piccoli centri a Campobasso. Gli operatori internet, subissati di chiamate dai clienti giustamente inviperiti, non possono fare altro che reclamare a loro volta presso Open Fiber, alle cui linee in fibra ottica si appoggiano per fornire connettività agli utenti finali. Open Fiber fa sapere che sta lavorando per riparare il guasto, ma non può fornire alcuna previsione sulle tempistiche di risoluzione del problema.

Se per i clienti privati il disagio è grande, lo è ancora di più per le aziende che si appoggiano alla rete Open Fiber per lavorare: in questi casi si tratta di un vero e proprio danno economico, potenzialmente anche di consistente entità.

È quindi imperativo di migliorare l’affidabilità delle connessioni dai vari paesi verso le dorsali nazionali, senza le quali le reti paesane diventano solo delle grandi "reti domestiche” senza sbocco su Internet.

I residenti dei paesi molisani attendono quindi la risoluzione del problema attuale, oltre che uno sperato miglioramento nel medio termine dell’affidabilità dei loro collegamenti Internet, ormai irrinunciabili sia nella vita quotidiana, sia per lo sviluppo economico del territorio.

Davide Vignoli