Venerdì a Campomarino l'ultimo saluto a Valerio

GUGLIONESI-CAMPOMARINO. Si svolgeranno venerdì 26, alle ore 16, presso la Chiesa del Santo Spirito di Campomarino, i funerali del giovane Valerio Desiderio, scomparso prematuramente nella mattinata di mercoledì mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dopo aver combattuto contro un brutto male.

Il dolore è straziante e inaccettabile.

Perdere un figlio è inconcepibile e inaccettabile.

La comunità guglionesana è sgomenta e incredula.

Non esistono parole per descrivere il dolore dopo aver appreso una notizia del genere.

I commenti si susseguono senza freni. Sono centinaia le persone che lasciano un proprio pensiero rivolto a Valerio e alla sua famiglia.

"Dov'è Dio in questi casi? Perché permette questo?". È un commento duro che a tutti è passato per la testa. A volte la fede non basta quando a morire è un ragazzo, che era nel fior fiore della vita.

Quella vita che doveva "prendere a morsi", godersela, ridere e scherzare.

La tristezza lacera il cuore, possa l'abbraccio virtuale di tutti lenire un po' questo dolore.

Nell'annuncio funebre si porta la tristezza profonda di mamma Barbara, papà Antonio, il fratello Mario Francesco, Giacomo, dei nonni, degli zii, dei cugini e di tutti i parenti. I funerali hanno luogo venerdì, nella chiesa di Santo Spirito, alle 16, a Campomarino.