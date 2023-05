Difendere il territorio dalle incursioni criminali e il presidio fondamentale dell'Arma

Operazione Vento Rosso: l'intervista alla procuratrice di Larino Elvira Antonelli

LARINO. Il senso delle istituzioni, la volontà di compiere il proprio dovere fino in fondo, uniti al fiuto investigativo e al rispetto dell’uniforme che s’indossa.





Alla base del successo dei militari dell’Arma dei Carabinieri del comando provinciale di Campobasso e della compagnia di Larino, che ha portato a “risolvere” casi di furti in parchi eolici in 4 regioni, c’è proprio il modo di intendere la propria mansione, perché frutto della capillare presenza delle stazioni sul territorio, in basso Molise come altrove, perché partendo da furti commessi in territori come Ururi e San Martino in Pensilis, si è andati a sgominare una banda che operava anche in Campania, Puglia e Basilicata, oltre che qui.





Parole sottolineate a margine della conferenza stampa dalla procuratrice frentana Elvira Antonelli, affiancata dal Pm Marianna Meo, e dal comandante provinciale Luigi Dellegrazie, con al suo fianco il capitano Christian Petruzzella.

