Tentata rapina ai danni di due ragazzi, individuato presunto responsabile

ISERNIA. Pomeriggio di qualche settimana fa, due ragazzi di ritorno dalla Stazione Ferroviaria vengono avvicinati da un soggetto che li minaccia con un coltello per costringerli a consegnare il denaro in loro possesso.

Le vittime, senza perdersi d’animo, riescono ad allontanarsi chiedendo aiuto alle persone presenti in strada, mentre l’autore si dà alla fuga, abbandonando il coltello ed asportando il telefono cellulare che una delle due vittime aveva perso nelle fasi concitate del tentativo di rapina. Immediato l’arrivo di una pattuglia del Nucleo operativo e Radiomobile di Isernia che, oltre a rassicurare i due giovani, acquisisce i primi preziosi elementi, sequestrando l’arma usata dal reo. Le incessanti indagini condotte dai militari grazie agli elementi forniti dalle vittime ed all’acquisizione e analisi di svariati filmati acquisiti da diversi sistemi di video sorveglianza, hanno consentito di individuare il presunto autore del reato, così da poter avviare con tempestività le sue ricerche.

La profonda conoscenza del territorio e della popolazione ha permesso ai Carabinieri, in brevissimo tempo, di dare un nome al soggetto ritratto nelle immagini. La successiva perquisizione, delegata dalla Procura della Repubblica di Isernia, sebbene non consentisse di rinvenire la refurtiva, consentiva di raccogliere ulteriori elementi a carico del soggetto, stante il rinvenimento di abbigliamento apparentemente identico a quello indossato dall’autore al momento del delitto. Nella circostanza, inoltre, il soggetto portava con sé un’arma da taglio, che è stata sottoposta a sequestro. Condotto presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri di Isernia, dopo le formalità di rito, oltre ad essere deferito alla locale Procura della Repubblica per tentata rapina e furto, è stato segnalato anche per porto d’arma od oggetti atti ad offendere.