«C'è bisogno di aiuto: sei cuccioli gettati via in una busta, adottiamoli»

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Francesco, Giulia, Giusi, Erika, Rosanna, Lucia e altri sono la parte bella di questo paese, stanno facendo i turni notte e giorno perché c'è stato un gesto di grande crudeltà a danno degli animali e stanno facendo di tutto per salvarli». Le parole della vice sindaca di San Martino in Pensilis, Tiziana D'Adderio.

È stata una scena disarmante: 6 cuccioli appena nati, con gli occhi chiusi buttati in una busta in Contrada Cigno.

La persona anzi la bestia che li ha gettati via come spazzatura, li ha sottratti alla madre appena nati e adesso I cuccioli stanno lottando per sopravvivere. Da qualche parte, ci sarà una madre, che qualcuno che crede ancora di vivere nel medioevo, si è ben guardato dallo sterilizzare a tempo debito, con le mammelle piene di latte, che starà soffrendo per la mastite e che si starà disperando senza i suoi cuccioli.

Al momento del ritrovamento i cuccioli erano ghiacciati.

I Carabinieri di San Martino sono intervenuti subito mettendoli al caldo e mi hanno chiamata.

Il freddo e la mancanza della madre possono essere purtroppo decisivi per la loro sopravvivenza.

Adesso la parte bella di questo paese ce la sta mettendo tutta per salvarli, scaldandoli e nutrendoli con il biberon, ma serve aiuto. Chiunque voglia darci una mano può contattarci. I cuccioli devono essere allattati ogni due ore.

Quello che lascia basiti è che nel 2023 gli strumenti per evitare che questi scempi accadano ci sono eccome: la sterilizzazione, in primo luogo, ma poi cosa costa chiedere aiuto, in presenza di una cucciolata, invece di lasciarla in agonia?

Ricordo, la legge 189/04 all’articolo 727 recita: "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Grazie ai ragazzi che stanno facendo di tutto per salvare i cuccioli, grazie ai Carabinieri di San Martino e spero che altre persone, altri ragazzi si facciano avanti per darci una mano.

