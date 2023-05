Blackout elettrico nella periferia Sud a Termoli

TERMOLI. Parte di Termoli, da via Elba fino alla zona di contrada Casa la Croce, senza corrente elettrica. È questa la segnalazione che giunge da decine e decine di utenze, sparse nella periferia Sud di Termoli. Il blackout dipenderebbe dal guasto in una cabina primaria e i tecnici sarebbero già partiti dalla sede di Campobasso per ripristinare l'erogazione entro il tardo pomeriggio.