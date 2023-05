«Nessuno muore finché vive sulla terra nel cuore di chi resta», l'ultimo saluto a Valerio

CAMPOMARINO.Il dolore è atroce, grande da togliere il respiro.

C’è un'aria glaciale nella chiesa del Santo Spirito, a Campomarino, che ha accolto il feretro del giovane Valerio Desiderio, scomparso tragicamente a causa di un male incurabile.

Campomarino si è stretta attorno alla famiglia, straziata dal dolore per la perdita di quel giovane figlio, strappato violentemente a questa vita. A questa terra.

Campomarino è tappezzata di striscioni, lenzuoli, con dediche a questo angelo dagli occhi belli e buoni.

Campomarino e Guglionesi piangono. Una folla immensa ha accolto l’arrivo del feretro. Una piccola bara bianca, si è fatta largo tra la folla piangente, dilaniata dal dolore.

Un “destino”, un disegno divino ingiusto. Perché Valerio era nel pieno della sua vita.

“Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta”. E Valerio vive nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato ma anche di chi tutto questo non ha avuto modo di farlo.

Perché la notizia della scomparsa di Valerio ha toccato i cuori di tutti. Ed ha fatto calare un silenzio surreale per le strade delle due comunità.

Un puzzle, “se togli un pezzetto del puzzle, anche se rimangono 999 pezzi, quel puzzle perde il senso” sono queste le parole del parroco che ha celebrato la messa.

“Valerio ha fatto parte di questo puzzle- ha proseguito il prete- e oggi, non possiamo non gridare verso il cielo il nostro perché. Non possiamo non farlo, credenti e non alzano gli occhi al cielo e chiedono perché.

Le cose che non hanno un senso ci toccano dentro. Oggi siamo qua per rendere conto di Valerio, di quel puzzle che oggi perde un pezzo e perde la sua bellezza. E un senso a tutto questo al momento non c’è. Questo senso dobbiamo crearlo dal nulla. Valerio era una delle persone più presenti, quando parlavi lui guardava, rideva e sapeva essere presenza nel suo essere silenzioso. Aveva sempre una soluzione, e anche se aveva 16 anni è stato un maestro. Se siamo qui e perché vogliamo guardarli on faccia questo dio che ci deve delle spiegazioni".

Galleria fotografica