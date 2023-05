Scontro sulla Tangenziale Nord, 4 feriti al Pronto soccorso

TERMOLI. Scontro tra due veicoli sulla statale 709, in direzione Nord. Incidente avvenuto nel tratto di Tangenziale che poi sfocia sulla statale 16 dopo alcune centinaia di metri. Quattro le persone coinvolte, tutte trasportate dal 118 al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, con l’ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Tre persone erano destinate a un banchetto nuziale, mentre un altro conducente si stava recando al lavoro. Sul posto intervenute le forze dell’ordine per rilevare il sinistro e disciplinare la circolazione. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio, all'incirca alle 14.15.

Galleria fotografica